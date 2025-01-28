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В Индии произошла вспышка неизвестной болезни - скончались 17 человек

В Индии произошла вспышка неизвестной болезни - скончались 17 человек

В Индии из-за вспышки неизвестного заболевания умерли 17 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на информагентство Press Trust of India.

Случаи смерти зафиксированы в деревне Бадхаал индийского штата Джамму и Кашмир. Отмечается, что все жертвы являлись членами "трех родственных семей". Большинство погибших, 13 человек, были несовершеннолетними.

По данным Khaleej Times, с декабря 2024 года зарегистрировано 38 случаев заболевания неизвестной этиологии. Около 230 человек, которые контактировали с семьями погибших, были помещены на карантин.

Симптомы болезни - лихорадка, тошнота, слабость. У всех умерших также был обнаружен отек мозга. По данным исследований, заболевание вызвано токсинами, однако не установлено, какими именно.

Индия