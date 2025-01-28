В Индии произошла вспышка неизвестной болезни - скончались 17 человек

В Индии из-за вспышки неизвестного заболевания умерли 17 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на информагентство Press Trust of India.

Случаи смерти зафиксированы в деревне Бадхаал индийского штата Джамму и Кашмир. Отмечается, что все жертвы являлись членами "трех родственных семей". Большинство погибших, 13 человек, были несовершеннолетними.

По данным Khaleej Times, с декабря 2024 года зарегистрировано 38 случаев заболевания неизвестной этиологии. Около 230 человек, которые контактировали с семьями погибших, были помещены на карантин.