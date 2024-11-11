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В Индии разбился вертолет береговой охраны - погибли три человека

В Индии разбился вертолет береговой охраны - погибли три человека

В индийском штате Гуджарат потерпел крушение вертолет береговой охраны Dhruv, выполнявший учебный вылет. В результате этого жертвами стали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ANI.

Инцидент произошел в зоне ответственности береговой охраны в Порбандаре. Согласно предварительной информации, причина крушения - технические неполадки.

По данным ANI, на борту находились три человека, включая двух пилотов. Все погибли.

Береговая охрана Индии расследует обстоятельства инцидента.

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