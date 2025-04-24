В Индии установили личности напавших на туристов в Кашмире

Полиция Индии установила личности подозреваемых в нападении на туристов в городе Пахалгаме на северной индийской союзной территории Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли 26 человек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Отмечается, что двое из трех подозреваемых - граждане Пакистана. Третий является местным жителем Кашмира. Полиция Джамму и Кашмира распространила объявления, на которых есть фотороботы и указаны имена подозреваемых в атаке.

За информацию о каждом из подозреваемых предлагается вознаграждение в 2 млн индийских рупий (свыше 23 тыс. долларов).

Со дня теракта в Джамму и Кашмире продолжается операция сил безопасности по поиску боевиков, устроивших нападение.

Премьер-министр Нарендра Моди после теракта в Пахалгаме заявил, что Индия "будет преследовать террористов до края земли". По его словам, Индия "выявит, выследит и накажет каждого террориста, его кураторов и покровителей". Моди также сказал, что вся нация опечалена жестокостью, с которой террористы убивали невинных мирных жителей в Пахалгаме.