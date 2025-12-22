Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Индонезии в ДТП с автобусом погибли 16 человек, еще 18 получили травмы

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 18 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в округе города Семаранг в Индонезии. Об этом проинформировал глава поисково-спасательной службы округа в эфире YouTube-канала издания Kompas.

"По последним данным, число погибших возросло, один из пострадавших в ДТП умер по прибытии в больницу", - уточнил глава поисково-спасательной службы округа.

Он добавил, что автобус следовал по маршруту Джакарта - Джокьякарта на высокой скорости, в результате чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницы и находятся под наблюдением врачей.

Разделы:

В мире

Теги:

ИндонезияДТП