В Индонезии в ДТП с автобусом погибли 16 человек, еще 18 получили травмы

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 18 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в округе города Семаранг в Индонезии. Об этом проинформировал глава поисково-спасательной службы округа в эфире YouTube-канала издания Kompas.

"По последним данным, число погибших возросло, один из пострадавших в ДТП умер по прибытии в больницу", - уточнил глава поисково-спасательной службы округа.