В Иране казнили подозреваемого в работе на израильскую службу "Моссада"

Агента службы израильской внешней разведки "Моссад" казнили утром 20 апреля в Иране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Tasnim.

"(Один из - ред.) основных шпионов и активных сторонников ряда операций "Моссада" в Иране был повешен сегодня утром после прохождения юридических процедур и рассмотрения его дела в суде", - говорится в сообщении агентства.