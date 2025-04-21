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В Иране казнили подозреваемого в работе на израильскую службу "Моссада"
Агента службы израильской внешней разведки "Моссад" казнили утром 20 апреля в Иране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Tasnim.
"(Один из - ред.) основных шпионов и активных сторонников ряда операций "Моссада" в Иране был повешен сегодня утром после прохождения юридических процедур и рассмотрения его дела в суде", - говорится в сообщении агентства.
По информации агентства, казненный Мохсен Лангарнешин начал сотрудничать с израильской разведкой с осени 2020 года, работая с высокопоставленными офицерами "Моссада". Как утверждает Tasnim, он поддерживал террористические операции "Моссада" и присутствовал при теракте, в ходе которого в 2022 году был убит полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Хасан Сайяд-Ходаи.