В Иране объявлен траур после гибели 38 силовиков: власти обвиняют в беспорядках США и Израиль

В Иране объявили трехдневный траур из-за гибели людей в ходе национального сопротивления США и Израилю. Об этом сообщила гостелерадиокомпания исламской страны.

По ее данным, в результате агрессивных действий погромщиков в разных частях Ирана погибли 38 сотрудников правоохранительных органов. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указке из-за рубежа.

А Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. 12 января в стране запланирован ряд проправительственных акций, в которых власти просят граждан принять самое активное участие.