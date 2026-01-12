3.70 BYN
В Иране объявлен траур после гибели 38 силовиков: власти обвиняют в беспорядках США и Израиль
В Иране объявили трехдневный траур из-за гибели людей в ходе национального сопротивления США и Израилю. Об этом сообщила гостелерадиокомпания исламской страны.
По ее данным, в результате агрессивных действий погромщиков в разных частях Ирана погибли 38 сотрудников правоохранительных органов. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указке из-за рубежа.
А Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. 12 января в стране запланирован ряд проправительственных акций, в которых власти просят граждан принять самое активное участие.
Свою подготовку проводят и США: 13 января Дональд Трамп, по данным The Wall Street Journal, проведет консультации с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Обсуждать будут возможные меры в отношении Ирана, включая военные удары, кибератаки и новые санкции.