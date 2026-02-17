В Иране заявили о готовности изменить характер своей ядерной программы

17 февраля в Женеве пройдут непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Режим закрытый, но в прессу утекло, что Тегеран требует отмены всех введенных против него санкций для того, чтобы появилась хоть какая-то почва для продуктивных компромиссов.