В Иране заявили о готовности изменить характер своей ядерной программы
Автор:Редакция news.by
17 февраля в Женеве пройдут непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Режим закрытый, но в прессу утекло, что Тегеран требует отмены всех введенных против него санкций для того, чтобы появилась хоть какая-то почва для продуктивных компромиссов.
В Иране заявляют о готовности изменить характер своей ядерной программы и дать возможность международному сообществу осуществлять за ней контроль. Однако США требуют большего, в том числе отказа от производства иранских баллистических ракет.