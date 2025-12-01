3.72 BYN
В Ирландии из-за дороговизны вымирают питейные заведения
Автор:Редакция news.by
В Ирландии бьют тревогу: здесь тысячами закрываются пабы, которые являются основой местной бытовой культуры. Налоги и дороговизна делают посещение питейных заведений роскошью.
Только за последние 20 лет закрылись 2100 пабов: всего их в стране около 7 тыс. Общенациональной трагедией стало недавнее разорение паба, который проработал 460 лет.
Примечательно, что страсть ирландцев к алкоголю была притчей во языцех многие столетия: ее не победили ни религиозные проповеди, ни запреты, зато экономический кризис, похоже, справился довольно успешно.