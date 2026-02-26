В Италии началась общенациональная забастовка транспортников. Накануне здесь были отменены три сотни авиарейсов, а вечером прекратили работу железнодорожники. В аэропортах застряли в ожидании своих рейсов десятки тысяч пассажиров.

Столпотворение наблюдается и на вокзалах: железная дорога вместе с авиацией является основным видом транспорта, обеспечивающим Италии территориальную связность.

Забастовка должна была начаться в дни Олимпиады. Властям, однако, удалось договориться с профсоюзами о ее переносе, чтобы Игры не превратились во всеобщий кошмар.