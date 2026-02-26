3.75 BYN
В Италии началась общенациональная забастовка транспортников
Автор:Редакция news.by
В Италии началась общенациональная забастовка транспортников. Накануне здесь были отменены три сотни авиарейсов, а вечером прекратили работу железнодорожники. В аэропортах застряли в ожидании своих рейсов десятки тысяч пассажиров.
Столпотворение наблюдается и на вокзалах: железная дорога вместе с авиацией является основным видом транспорта, обеспечивающим Италии территориальную связность.
Забастовка должна была начаться в дни Олимпиады. Властям, однако, удалось договориться с профсоюзами о ее переносе, чтобы Игры не превратились во всеобщий кошмар.
Транспортники требуют от властей и работодателей увеличения зарплат, рост которых серьезно отстает от инфляции.