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В Италии туристов из Израиля назвали нежелательными и отказали в размещении в отеле
Отель в итальянских Альпах отказал в размещении семейной паре туристов из Израиля, заявив, что клиенты из этой страны являются нежелательными из-за действий их государства в отношении палестинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское агентство Nova.
"Израильский народ как ответственный за геноцид не является желанным клиентом в нашем заведении", - говорится в сообщении отеля из провинции Беллуно, которое получила израильская туристка.
Гостиница предложила паре бесплатную отмену бронирования на две ночи, обратившись к ним по-английски за день до их вылета в Италию.
Туристка, с которой связалось Nova, заявила, что они "были в шоке" и не могли поверить, что "подобное может произойти в Италии с нашим поколением".
"Антисемитизм или расизм по отношению к израильтянам или евреям (как бы вы это ни называли), безусловно, существует в Италии и, к сожалению, распространяется в наши дни", - заявила израильтянка, подчеркнув, что ответственные за подобные действия "должны быть наказаны и пострадать от последствий".
По ее словам, им удалось получить от отеля компенсацию после переписки, в ходе которой персонал учреждения продолжил посылать им "саркастические сообщения".
Похожий эпизод произошел в Италии в июле. Израильские СМИ тогда сообщили, что в той же провинции Беллуно владелец маленького отеля типа "ночлег и завтрак" обратился к постояльцу из Израиля с фразой о "газовой печи", которая было расценена как отсылка к холокосту. В ситуацию вмешался сервис Airbnb, который заявил, что владелец структуры ошибся с адресатом сообщения и говорил с другим клиентом о том, как работает духовка.
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