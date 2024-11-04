В Италии туристов из Израиля назвали нежелательными и отказали в размещении в отеле

Отель в итальянских Альпах отказал в размещении семейной паре туристов из Израиля, заявив, что клиенты из этой страны являются нежелательными из-за действий их государства в отношении палестинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское агентство Nova.

"Израильский народ как ответственный за геноцид не является желанным клиентом в нашем заведении", - говорится в сообщении отеля из провинции Беллуно, которое получила израильская туристка.

Гостиница предложила паре бесплатную отмену бронирования на две ночи, обратившись к ним по-английски за день до их вылета в Италию.

Туристка, с которой связалось Nova, заявила, что они "были в шоке" и не могли поверить, что "подобное может произойти в Италии с нашим поколением".

"Антисемитизм или расизм по отношению к израильтянам или евреям (как бы вы это ни называли), безусловно, существует в Италии и, к сожалению, распространяется в наши дни", - заявила израильтянка, подчеркнув, что ответственные за подобные действия "должны быть наказаны и пострадать от последствий".

По ее словам, им удалось получить от отеля компенсацию после переписки, в ходе которой персонал учреждения продолжил посылать им "саркастические сообщения".