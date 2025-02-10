В Италии жертвами мошенников стали глава Prada Бертелли, модельер Армани, миллиардер Моратти

Министр обороны, комментируя произошедшее, назвал это "абсурдной историей". Он также сообщил, что передал все имеющиеся у него факты правоохранителям. "Сообщили, что со мной хочет связаться известный бизнесмен, с которым я лично не знаком. Во время телефонного разговора он рассказал, что ранее ему звонил я сам, а затем генерал, и что он сделал очень большой перевод на счет, который ему дал этот генерал", - рассказал Крозетто. На следующий день, как добавил министр, произошло нечто подобное, а через день - еще у двух крупных предпринимателей мошенники пытались выманить деньги, выдавая себя главу оборонного ведомства.