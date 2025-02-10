3.45 RUB
3.39 USD
3.52 EUR
В Италии жертвами мошенников стали глава Prada Бертелли, модельер Армани, миллиардер Моратти
Мошенники в Италии с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выманили у богатейших предпринимателей огромные суммы денег, выдав себя за министра обороны Гвидо Крозетто. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Мошенники использовали ИИ, имитируя голос министра обороны и его сотрудников, чтобы убедить предпринимателей и владельцев огромных состояний перевести им около миллиона евро на государственные нужды.
Жертвами мошенников, в частности, стали глава Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджио Армани, миллиардер Массимо Моратти. По данным телеканала, бизнесменам звонили и просили внести свой вклад якобы для решения вопроса с выкупом итальянских граждан, заключенных в тюрьму в Иране и Сирии.
Министр обороны, комментируя произошедшее, назвал это "абсурдной историей". Он также сообщил, что передал все имеющиеся у него факты правоохранителям. "Сообщили, что со мной хочет связаться известный бизнесмен, с которым я лично не знаком. Во время телефонного разговора он рассказал, что ранее ему звонил я сам, а затем генерал, и что он сделал очень большой перевод на счет, который ему дал этот генерал", - рассказал Крозетто. На следующий день, как добавил министр, произошло нечто подобное, а через день - еще у двух крупных предпринимателей мошенники пытались выманить деньги, выдавая себя главу оборонного ведомства.
Пока неясно, использовали ли мошенники голосовой фильтр на базе ИИ во время телефонных звонков, или записали аудиосообщение подделанным голосом Крозетто. Для установления личностей преступников следователи пытаются отследить, куда ушли средства, поступившие на указанный мошенниками банковский счет.