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В Израиле назвали время прекращения огня в секторе Газа

В Израиле назвали время прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС передал посредникам список заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 по минскому времени, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израиль в рамках соглашения получил от посредников список заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС 19 января. Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 по минскому времени.

прекращение огняБлижний Востоксектор Газа