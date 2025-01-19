В Израиле назвали время прекращения огня в секторе Газа

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ХАМАС передал посредникам список заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.
Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 по минскому времени, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Израиль в рамках соглашения получил от посредников список заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС 19 января. Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 12.15 по минскому времени.