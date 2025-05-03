В Израиле одобрили план расширения военного наступления в секторе Газа

Правительство Израиля единогласно одобрило план расширения военного наступления в секторе Газа, пишет издание The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что план будет реализован только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, а до тех пор будут предприниматься усилия по достижению соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Кроме того, по словам чиновника, кабинет безопасности одобрил план возобновления поставок помощи в Газу. Отмечается, что министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир был единственным, кто проголосовал против плана. "Кабинет также подавляющим большинством поддержал возможность введения гуманитарного распределения международной помощи, если в этом возникнет необходимость, при условии, что оно не позволит ХАМАС контролировать поставки", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам израильских и арабских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет принимать непосредственного участия в распределении гуманитарной помощи в анклаве. Вместо этого войскам будет поручено обеспечить внешний уровень безопасности для частных подрядчиков и международных организаций, распределяющих помощь.

Израильская сторона считает, что этот метод усложнит перенаправление помощи ХАМАС своим боевикам, пишет The Times of Israel.