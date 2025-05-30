В Казахстане произошел взрыв на АЗС, есть погибшие

Взрыв произошел на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Атырауской области, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли, еще 12 пострадали.

"На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. На месте работают 60 специалистов и 10 единиц техники. Также проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.

Причины инцидента устанавливаются.