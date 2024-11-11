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В Киеве прозвучало несколько взрывов - что стало причиной
В столице Украины 20 декабря утром произошла серия взрывов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Страна.ua".
Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что обломки ракет упали в нескольких районах Киева. "Зафиксировано падение обломков в трех районах города", - указывается в сообщении.
В Голосеевском районе повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией. В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании, пожар ликвидирован. В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки.
По данным Государственной службы Украины по ЧС, после взрывов возник пожар на складах площадью 15 тыс. кв.м в Бориспольском районе Киевской области. Для тушения прибыли пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве прогремели взрывы, связанные с работой сил ПВО.
Сегодня утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога.
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