Ситуация с электричеством в Киеве стала критической с наступлением морозов. Без света и тепла остаются не менее 70 многоэтажных домов, заявил мэр Кличко. Фонари работают в сберегающем режиме, отключена любая подсветка, в работе метро также наблюдаются перебои.



Температура в квартирах опускается ниже нуля. Киевляне вынуждены искать нестандартные способы обогрева жгут выброшенные новогодние елки, пытаясь согреться хотя бы на короткое время.



Один из жителей установил палатку прямо на кровати и накрыл постель внутри, чтобы минимизировать потерю тепла. Другие пытаются утеплять окна и стены подручными материалами. Сроки решения проблемы Кличко и компания не озвучивают.