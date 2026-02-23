3.73 BYN
В Киевской области уничтожен очередной памятник герою ВОВ
Автор:Редакция news.by
В Киевской области уничтожен очередной памятник герою Великой Отечественной войны. Местные власти снесли монумент в честь Ивана Кудри: он был руководителем антифашистского подполья в оккупированном Киеве.
Коренной украинец и уроженец тех мест, где и был установлен памятник. То есть снос монумента не является пресловутой "декоммунизацией", это именно реабилитация нацизма и ничто иное.
В Украине уничтожены практически все памятники, связанные с Великой Отечественной войной, исключением являются до недавних пор лишь те, куда не заглядывают активисты националистических организаций.
Так было и с памятником Ивану Кудре, но в Украине героям борьбы с фашизмом невозможно теперь укрыться даже в селе Ревное.