Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Кишиневе проходит массовый пикет с требованием отставки правительства

Молдавские социалисты 1 апреля проводят массовый пикет в Кишиневе у здания правительства. Резкий скачок цен на энергоносители привел к росту цен на все продукты и услуги. Это превращает население страны из людей бедных в людей нищих.

Социалисты требуют немедленной отставки правительства и принятия программы национального спасения.

Бездеятельность властей уже поставила Молдову на грань продовольственного кризиса. Еще несколько месяцев или даже недель и в стране начнется полноценный голод, считают участники пикета.

Разделы:

Теги:

Молдовапротесты