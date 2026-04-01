В Кишиневе проходит массовый пикет с требованием отставки правительства
Автор:Редакция news.by
Молдавские социалисты 1 апреля проводят массовый пикет в Кишиневе у здания правительства. Резкий скачок цен на энергоносители привел к росту цен на все продукты и услуги. Это превращает население страны из людей бедных в людей нищих.
Социалисты требуют немедленной отставки правительства и принятия программы национального спасения.
Бездеятельность властей уже поставила Молдову на грань продовольственного кризиса. Еще несколько месяцев или даже недель и в стране начнется полноценный голод, считают участники пикета.