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В Китае заработал гигантский ветряк, который обеспечит энергией 100 тыс. человек
Китай начал эксплуатацию самого большого в истории инженерного дела ветрогенератора - ветряк этот возвышается над морской гладью в провинции Хайнань.
Известно, что мощность генератора составляет 20 мегават-час и он способен обеспечить годовую потребность в электричестве 100 тысяч человек.
Размах лопастей ветряка равна 300 метрам. Соответственно, площадь, с которой он собирает ветер, составляет 67 тысяч квадратных метров. А это сопоставимо с размером 12 футбольных полей.
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