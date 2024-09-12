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В Китае заработал гигантский ветряк, который обеспечит энергией 100 тыс. человек

Китай начал эксплуатацию самого большого в истории инженерного дела ветрогенератора - ветряк этот возвышается над морской гладью в провинции Хайнань.

Известно, что мощность генератора составляет 20 мегават-час и он способен обеспечить годовую потребность в электричестве 100 тысяч человек.

Размах лопастей ветряка равна 300 метрам. Соответственно, площадь, с которой он собирает ветер, составляет 67 тысяч квадратных метров. А это сопоставимо с размером 12 футбольных полей. 

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