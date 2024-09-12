В Китае заработал гигантский ветряк, который обеспечит энергией 100 тыс. человек

Китай начал эксплуатацию самого большого в истории инженерного дела ветрогенератора - ветряк этот возвышается над морской гладью в провинции Хайнань.

Известно, что мощность генератора составляет 20 мегават-час и он способен обеспечить годовую потребность в электричестве 100 тысяч человек.