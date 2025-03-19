В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа

Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов.



Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.