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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа
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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee51015-bd07-45fb-b3f2-87ebad59a188/conversions/45a3908e-3cce-401d-8ef1-abf29392f7b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee51015-bd07-45fb-b3f2-87ebad59a188/conversions/45a3908e-3cce-401d-8ef1-abf29392f7b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee51015-bd07-45fb-b3f2-87ebad59a188/conversions/45a3908e-3cce-401d-8ef1-abf29392f7b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee51015-bd07-45fb-b3f2-87ebad59a188/conversions/45a3908e-3cce-401d-8ef1-abf29392f7b7-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет РИА Новости
Ключевые тезисы:
- Путин и Трамп хорошо понимают и доверяют друг другу.
- Лидеры стран намерены поэтапно восстанавливать российско-американские отношения.
- Твердая воля президентов является лучшим залогом того, что Москва и Вашингтон пойдут по пути восстановления отношений.
- Российский лидер открыт и заинтересован в контактах с президентом США, Москва видит взаимность со стороны Трампа.
- Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры.
- ️О смене власти на Украине посредством выборов речь во время разговора не шла.
- ️Затрагивалась тема необходимости остановки поставок вооружений Киеву.
- ️Остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном, но публично обсуждаться эта тема не будет.
- ️Вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа не затрагивался.
- ️Потребуются время и усилия для реставрации отношений Москвы и Вашингтона после недружественных действий прошлой администрации Белого дома.
- Сегодня и завтра состоятся согласования дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии.
- Эти переговоры Москвы и Вашингтона будут иметь насыщенную повестку дня.
Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов.
Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".