30 ноября в Кыргызстане проходят выборы в парламент. На одном из участков в Бишкеке проголосовал президент страны Садыр Жапаров.







Важность нынешних выборов сложно переоценить, недаром они внеочередные. Состав парламента теперь формируется по новому принципу.





Ранее здесь действовала смешанная система, когда часть депутатов избиралась по партийным спискам. Теперь выборы проходят по мажоритарной системе: от 30 округов предполагается выбрать 90 депутатов, причем треть из них должна быть женщинами.



Граждане страны проявляют на текущих выборах высокую активность. На сей раз борьба за победу по-настоящему конкурентная и предсказать победителей не может никто.

