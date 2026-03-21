В Латвии обанкротилась крупная торговая сеть

В Латвии объявила о неплатежеспособности крупная торговая сеть. Закрываются 18 магазинов бренда SKY.

Сеть состояла из магазинов средней ценовой категории и, как выяснилось, покупки в ней оказались не по карману большинству латышей. При этом бренд благополучно проработал несколько десятилетий. Разорение крупной торговой компании явно связано с падением покупательной способности населения страны.

Аналогичные проблемы наблюдаются в Литве. Туристический поток резко уменьшился в Клайпеде, а свободных денег у горожан становится все меньше: результатом стало массовое закрытие магазинов и ресторанов в городе.

Две прибалтийские страны вырвались в лидеры еврозоны по росту цен. Литва стала самой дорогой страной среди государств, которые используют евро.