В Латвии обанкротилась крупная торговая сеть
В Латвии объявила о неплатежеспособности крупная торговая сеть. Закрываются 18 магазинов бренда SKY.
Сеть состояла из магазинов средней ценовой категории и, как выяснилось, покупки в ней оказались не по карману большинству латышей. При этом бренд благополучно проработал несколько десятилетий. Разорение крупной торговой компании явно связано с падением покупательной способности населения страны.
Аналогичные проблемы наблюдаются в Литве. Туристический поток резко уменьшился в Клайпеде, а свободных денег у горожан становится все меньше: результатом стало массовое закрытие магазинов и ресторанов в городе.
Две прибалтийские страны вырвались в лидеры еврозоны по росту цен. Литва стала самой дорогой страной среди государств, которые используют евро.
