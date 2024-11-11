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В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Прибалтика продолжает готовиться к войне: в Латвии идет масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщают: цель мероприятий - оценка текущего уровня подготовки и отработка процедур оперативного реагирования.
Граждан предупредили о возможном передвижении военной техники и призвали "при необходимости" сотрудничать с военными.
В то же время подчеркивается, что проверка не связана с изменениями в сфере безопасности или внешними угрозами. Это плановая мера. Но верится с трудом.
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