В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий

Прибалтика продолжает готовиться к войне: в Латвии идет масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщают: цель мероприятий - оценка текущего уровня подготовки и отработка процедур оперативного реагирования.

Граждан предупредили о возможном передвижении военной техники и призвали "при необходимости" сотрудничать с военными.

В то же время подчеркивается, что проверка не связана с изменениями в сфере безопасности или внешними угрозами. Это плановая мера. Но верится с трудом.