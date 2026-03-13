3.73 BYN
В Латвии запускают сайт с рекомендациями по покупке самых дешевых продуктов
Автор:Редакция news.by
Правительство Латвии готовит к запуску сайт с рекомендациями по приобретению самых дешевых продуктов. Проект курирует лично министр экономики.
Принцип работы нового сервиса прост: Минэкономики собирает информацию о стоимости продуктов в торговых сетях и вычисляет, где потребительская корзина будет самой дешевой.
Дело, безусловно, благое, хотя латыши сомневаются, что это лучший способ позаботиться о неимущих: правильнее было бы бороться с бедностью вообще, что и является смыслом деятельности Минэкономики.
Между тем Латвия является одной из самых дорогих стран еврозоны: за звание самой дорогой она спорит с Литвой и Эстонией.