В Латвии запускают сайт с рекомендациями по покупке самых дешевых продуктов

Правительство Латвии готовит к запуску сайт с рекомендациями по приобретению самых дешевых продуктов. Проект курирует лично министр экономики.

Принцип работы нового сервиса прост: Минэкономики собирает информацию о стоимости продуктов в торговых сетях и вычисляет, где потребительская корзина будет самой дешевой.

Дело, безусловно, благое, хотя латыши сомневаются, что это лучший способ позаботиться о неимущих: правильнее было бы бороться с бедностью вообще, что и является смыслом деятельности Минэкономики.