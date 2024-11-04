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В латвийском Резекне готовятся переименовать улицы: какие попали в список?

В Латвии продолжают отрекаться от наследия и демонтировать историю. Стало известно, что в Резекне переименуют улицы. В списке на переименование улицы Упиша, Лермонтова, Космонавту и Маскавас.

Местное самоуправление готовится провести соответствующий опрос среди населения 20 ноября. У местных жителей анонимные анкеты появятся в почтовых ящиках.

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