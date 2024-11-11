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В лифтовой электропроводке Эйфелевой башни произошло короткое замыкание - посетителей эвакуировали

В лифтовой электропроводке Эйфелевой башни произошло короткое замыкание - посетителей эвакуировали

Находящихся внутри Эйфелевой башни людей эвакуировали после того, как сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на BFM TV и на Общество по эксплуатации башни (SETE).

По данным телеканала, произошло короткое замыкание в лифтовой электропроводке между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине башни. В SETE заявили, что эвакуация проводилась в соответствии с действующим регламентом безопасности. "Ни один посетитель не подвергался опасности", - уточнили в обществе.

На данный момент пожарные проводят расследование, чтобы установить причину этого инцидента.

пожарФранцияЧП

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