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В литовском пункте пропуска "Мядининкай" оформили только 15 % фур от нормы за сутки
В литовском пункте пропуска "Мядининкай" за сутки на въезд оформили только 15 % фур от нормы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Въезда в Евросоюз ожидают 2090 грузовиков. Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 15 % транспорта от нормы.
Сотрудники польского погранперехода "Кукурыки" ("Козловичи") приняли 50 % большегрузов. В очереди находятся 740 грузовых авто.
Въезда в Латвию через "Патерниеки" ("Григоровщина") ожидают 370 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска пропустили на латвийскую территорию за сутки 42 % авто от нормы.
150 легковушек ожидают въезда в ЕС через польский погранпереход "Тересполь" ("Брест"). Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 39 % транспорта.