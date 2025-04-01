В литовском пункте пропуска "Мядининкай" оформили только 15 % фур от нормы за сутки

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В литовском пункте пропуска "Мядининкай" за сутки на въезд оформили только 15 % фур от нормы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Въезда в Евросоюз ожидают 2090 грузовиков. Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 15 % транспорта от нормы.

Сотрудники польского погранперехода "Кукурыки" ("Козловичи") приняли 50 % большегрузов. В очереди находятся 740 грузовых авто.

Въезда в Латвию через "Патерниеки" ("Григоровщина") ожидают 370 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска пропустили на латвийскую территорию за сутки 42 % авто от нормы.