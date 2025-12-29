В Литве из-за сильного ветра наблюдались перебои с электричеством

Практически весь день 28 декабря жильцы 4,5 тыс. домов провели без света. В ночь на 29 декабря ураганный ветер продолжал крушить ЛЭП, из-за чего имели место отключения в Клайпедском, Вильнюсском и некоторых других регионах страны. Более 200 сотрудников энергокомпаний были брошены на ликвидацию причин блэкаутов.