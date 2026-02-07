В Литве цены на обогрев растут быстрее платежеспособности граждан

Литовцы начали получать первые январские счета. Слово "паника" будет слишком мягким, чтобы описать настроение граждан.

За отопление в первом месяце года начислены невероятно крупные суммы. Уже называют цифры в 235 и даже в 260 евро. Причем речь идет о квартирах довольно скромного размера. В ближайшие дни, когда квитанции разошлют большинству потребителей, можно ожидать всеобщее недовольство, которое способно вылиться в серьезные гражданские волнения.

Причиной резкого роста коммуналки стала небывало холодная погода. Последние несколько недель в Литве стояли 20- и даже 30-градусные морозы. Вдобавок недавно власти отменили льготы по уплате НДС.

Экономисты заранее предупреждали о неизбежности увеличения тарифов в два раза. В доме новейшей постройки расходы на обогрев средней квартиры составят 70 евро. Зато жилье, построенное в прошлом веке, обойдется хозяевам не менее чем в 200 евро. А из таких домов в основном и состоит жилой фонд Литвы.