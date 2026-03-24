В Литве упал украинский дрон

Беспилотник, упавший накануне в Литве, вероятно, был украинским, сообщил министр обороны балтийской республики. По его мнению, аппарат мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.



Украинское происхождение дрона подтвердила и премьер-министр Литвы. Хотя сразу после инцидента, который произошел в Варенском районе, официальный Вильнюс сразу же выдвинул версию о том, что он прилетел из Беларуси - без каких-либо доказательств. Сейчас в районе падения работают полицейские, сотрудники департамента пожарной охраны и спасения, а также военнослужащие литовской армии.