На фоне больших геополитических амбиций британского правительства в Лондоне открывают пункты обогрева для местного населения. У людей попросту нет денег, чтобы платить за отопление своего жилья.

"Банки тепла" - своего рода аналог украинских "пунктов несокрушимости", куда люди приходят погреться и принять горячий душ, - саркастически написала об этом американская газета The Washington Post.