В Лондоне открывают пункты обогрева для местного населения
Автор:Редакция news.by
На фоне больших геополитических амбиций британского правительства в Лондоне открывают пункты обогрева для местного населения. У людей попросту нет денег, чтобы платить за отопление своего жилья.
"Банки тепла" - своего рода аналог украинских "пунктов несокрушимости", куда люди приходят погреться и принять горячий душ, - саркастически написала об этом американская газета The Washington Post.
К слову, по данным Евростата, свыше 41 млн человек в ЕС не могут позволить себе оплачивать надлежащий градус отопления.