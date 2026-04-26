В Мали введен 72-часовой комендантский час

В столице Мали и прилегающих к ней районах после нападений боевиков на стратегические объекты страны ввели комендантский час на три дня.

В СМИ пишут, что во время атак был убит министр обороны страны. По имеющейся информации, он погиб у резиденции на армейской базе при подрыве грузовика.

Также сообщается, что под удар могли попасть и некоторые члены его семьи. Пока официальных подтверждений нет.

25 апреля в стране произошло несколько атак на позиции правительственных войск. Боевики применяли тяжелое вооружение, беспилотники, использовали заминированные автомобили. Однако попытка захвата власти провалилась.

Генштаб Вооруженных сил Мали сообщил: все атаки были отбиты, власти полностью контролируют ситуацию на территории всей страны. Ликвидировано 80 боевиков.