Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Марокко впервые за полвека выпал обильный снег

Настоящий коллапс вызвали арктические морозы в Западной Европе. Снегопады парализовали транспорт, приостановлены рейсы, нарушено движение поездов и автобусов.

На покрытых льдом дорогах Франции в ДТП погибли 5 человек. В Боснии и Герцеговине рухнуло дерево под грузом снега, погибла женщина.

Несколько терминалов в порту Роттердама тоже временно закрыты. На дорогах многокилометровые заторы. В аэропорту Амстердама отменили 800 рейсов. Более тысячи пассажиров ночевали прямо в терминалах.

А в Дании снежная стихия раскрасила небо в необычный ярко-розовый оттенок.

Изображение

Задержки поездов зафиксированы в Польше. В Румынии и вовсе отрезанными от внешнего мира оказались целые деревни. Даже в Марокко впервые за полвека выпал обильный снег.

Разделы:

В мире

Теги:

непогодаМароккоснегопады