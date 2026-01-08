3.67 BYN
В Марокко впервые за полвека выпал обильный снег
Автор:Редакция news.by
Настоящий коллапс вызвали арктические морозы в Западной Европе. Снегопады парализовали транспорт, приостановлены рейсы, нарушено движение поездов и автобусов.
На покрытых льдом дорогах Франции в ДТП погибли 5 человек. В Боснии и Герцеговине рухнуло дерево под грузом снега, погибла женщина.
Несколько терминалов в порту Роттердама тоже временно закрыты. На дорогах многокилометровые заторы. В аэропорту Амстердама отменили 800 рейсов. Более тысячи пассажиров ночевали прямо в терминалах.
А в Дании снежная стихия раскрасила небо в необычный ярко-розовый оттенок.
Задержки поездов зафиксированы в Польше. В Румынии и вовсе отрезанными от внешнего мира оказались целые деревни. Даже в Марокко впервые за полвека выпал обильный снег.