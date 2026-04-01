В Мексике на штрафстоянке сгорело 700 машин
Автор:Редакция news.by
Более 700 машин сгорело в мексиканском Акапулько. Огонь вспыхнул на штрафстоянке и уничтожил все - от легковушек до спорткаров. Пожар был настолько сильным, что из-за дыма пришлось временно закрывать движение по расположенной рядом автотрассе.
Причины пожара неизвестны. Взять его под контроль оказалось непросто из-за сильного ветра. На место происшествия было направлено несколько аварийных бригад, при этом данных о пострадавших не поступало.