В Мексике на штрафстоянке сгорело 700 машин

Более 700 машин сгорело в мексиканском Акапулько. Огонь вспыхнул на штрафстоянке и уничтожил все - от легковушек до спорткаров. Пожар был настолько сильным, что из-за дыма пришлось временно закрывать движение по расположенной рядом автотрассе.