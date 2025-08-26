3.69 BYN
В МИД Украины заявили о готовности провести переговоры Зеленского и Путина в любом месте
Автор:Редакция news.by
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев может провести переговоры с Москвой на уровне лидеров в любом месте. Об этом пишет sb.by, ссылаясь на ТАСС.
"Я подтвердил готовность Украины предпринять дальнейшие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках", - написал Андрей Сибига в социальной сети Х по итогам телефонного разговора с главами внешнеполитических ведомств европейских стран и государственным секретарем США Марко Рубио.