В МИД Украины заявили о готовности провести переговоры Зеленского и Путина в любом месте

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев может провести переговоры с Москвой на уровне лидеров в любом месте. Об этом пишет sb.by , ссылаясь на ТАСС.

"Я подтвердил готовность Украины предпринять дальнейшие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках", - написал Андрей Сибига в социальной сети Х по итогам телефонного разговора с главами внешнеполитических ведомств европейских стран и государственным секретарем США Марко Рубио.