В Минске проходит брифинг для иностранных военных атташе

Беларусь не наращивает военный потенциал, а готовится к защите страны в ответ на действия Запада. Об этом было заявлено 19 февраля в Министерстве обороны на брифинге для иностранных военных атташе.

В ведомстве подчеркнули: все проверки и учения носят оборонительный характер и являются ответной мерой на наращивание военной активности у белорусских границ.

Брифинг для военных атташе

Представителям более двадцати государств довели позицию Беларуси по военно-политической обстановке, вопросам боевой готовности и развитию Вооруженных Сил.

Сегодняшней встречей наша страна очередной раз показывает открытость и готовность к конструктивному диалогу.

Белорусская сторона обозначила свою позицию по ключевым вопросам безопасности.

На брифинге для иностранных военных атташе речь идет о наращивании военной активности у западных границ, росте оборонных бюджетов соседних государств и размещении иностранных контингентов вблизи территории Беларуси. Отдельно акцентировали внимание на выходе ряда стран из международных договоров, в том числе Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Министерстве обороны подчеркнули: все мероприятия боевой подготовки в Беларуси носят оборонительный характер и являются ответом на складывающуюся обстановку.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fb464e-5ff2-4f82-89f7-ab17defb1774/conversions/6f23b408-0e4a-47d9-add7-476c1d743f50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fb464e-5ff2-4f82-89f7-ab17defb1774/conversions/6f23b408-0e4a-47d9-add7-476c1d743f50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fb464e-5ff2-4f82-89f7-ab17defb1774/conversions/6f23b408-0e4a-47d9-add7-476c1d743f50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6fb464e-5ff2-4f82-89f7-ab17defb1774/conversions/6f23b408-0e4a-47d9-add7-476c1d743f50-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:

"Мы проводим проверки готовности Вооруженных Сил к отражению возможной агрессии. Эти мероприятия проходят по распоряжению Президента и в рамках планов Министерства обороны. Они полностью открыты. Иностранные военные атташе имеют возможность наблюдать за происходящим, получать информацию оперативно, непосредственно с полей. Мы готовимся к защите своей страны, но не к наступательным действиям".

На брифинге также сообщили, что Беларусь не увеличивает численность армии, а делает ставку на модернизацию и оснащение современным высокотехнологичным вооружением. Речь идет о развитии авиации, ракетных комплексов и средств стратегического сдерживания. Отдельным блоком обсудили вопросы военного образования. Сегодня в белорусских военных учебных заведениях обучаются представители нескольких иностранных государств. Также затронули работу самих военных атташе. Белорусская сторона призвала их объективно оценивать ситуацию и учитывать реальное положение дел в стране.