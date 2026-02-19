3.74 BYN
В Минске проходит брифинг для иностранных военных атташе
Беларусь не наращивает военный потенциал, а готовится к защите страны в ответ на действия Запада. Об этом было заявлено 19 февраля в Министерстве обороны на брифинге для иностранных военных атташе.
В ведомстве подчеркнули: все проверки и учения носят оборонительный характер и являются ответной мерой на наращивание военной активности у белорусских границ.
Брифинг для военных атташе
Представителям более двадцати государств довели позицию Беларуси по военно-политической обстановке, вопросам боевой готовности и развитию Вооруженных Сил.
Сегодняшней встречей наша страна очередной раз показывает открытость и готовность к конструктивному диалогу.
Белорусская сторона обозначила свою позицию по ключевым вопросам безопасности.
На брифинге для иностранных военных атташе речь идет о наращивании военной активности у западных границ, росте оборонных бюджетов соседних государств и размещении иностранных контингентов вблизи территории Беларуси. Отдельно акцентировали внимание на выходе ряда стран из международных договоров, в том числе Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Министерстве обороны подчеркнули: все мероприятия боевой подготовки в Беларуси носят оборонительный характер и являются ответом на складывающуюся обстановку.
Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:
"Мы проводим проверки готовности Вооруженных Сил к отражению возможной агрессии. Эти мероприятия проходят по распоряжению Президента и в рамках планов Министерства обороны. Они полностью открыты. Иностранные военные атташе имеют возможность наблюдать за происходящим, получать информацию оперативно, непосредственно с полей. Мы готовимся к защите своей страны, но не к наступательным действиям".
На брифинге также сообщили, что Беларусь не увеличивает численность армии, а делает ставку на модернизацию и оснащение современным высокотехнологичным вооружением. Речь идет о развитии авиации, ракетных комплексов и средств стратегического сдерживания. Отдельным блоком обсудили вопросы военного образования. Сегодня в белорусских военных учебных заведениях обучаются представители нескольких иностранных государств. Также затронули работу самих военных атташе. Белорусская сторона призвала их объективно оценивать ситуацию и учитывать реальное положение дел в стране.
В Министерстве обороны подчеркивают: Беларусь остается сторонником мирного диалога. Однако в условиях меняющейся военно-политической обстановки армия должна быть готова к защите государства, открыто и прозрачно демонстрируя свои действия международному сообществу.