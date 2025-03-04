В Минске стартовал финальный этап соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"

Они верят в свою мечту и готовы на все, чтобы доказать: трус не играет в хоккей.

В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Праздник хоккея принимает "Чижовка-Арена".

За награды сражаются ледовые дружины старшей возрастной группы - ребята 2009-2011 годов рождения. Это дивизион А, который разделен на два квартета по 4 команды, представляющие все области и Минск. Групповая стадия завершится 6 марта, а в пятницу, 7-го числа, будут сыграны стыковые поединки за итоговые места.

"Золотая шайба" - это больше чем просто спортивный турнир. Это целая история. История жизни, где есть место триумфам и поражениям. Но каждый участник соревнований уже победитель. Он вышел на лед и доказал прежде всего себе, что все преграды нипочем, когда идешь к заветной цели.