В Минздраве Газы заявили о гибели более 45,7 тыс. палестинцев с октября 2023 года

Число жертв израильских атак в секторе Газа с октября 2023 года превысило 45 700 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения анклава.

При этом пострадали с начала боевых действий уже почти 109 тыс. Только за минувшие сутки в результате обстрелов были убиты 59 палестинцев, еще 273 получили ранения.