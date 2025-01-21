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В Молдове издали учебник истории, в котором оправдывается фашизм

Общественность Молдовы бьет в набат - там подготовили учебник истории для 12-го класса, который является подлинным воплощением идеологии самого махрового фашизоидного реваншизма.

Авторы пособия применяют слово "оккупанты" исключительно по отношению к Красной армии. Румынскую армию называют не иначе как освободительницей. Бухарест, который выступал союзником гитлеровского режима, оказывается, реализовал вековую мечту о воссоединении молдавского и румынского народов. Вполне вероятно, что школьников будут учить этой клевете уже с сентября.

Примечательно, что даже сами румыны не отрицают фашистский характер румынского режима в годы войны. Таким образом молдавские власти в своем лакейском желании услужить старшему брату пошли гораздо дальше, чем позволяют себе власти страны-соседки.

Молдоваистория