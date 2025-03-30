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В Молдове сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул устроили пикет в ее поддержку
Сторонники Евгении Гуцул вышли 30 марта на пикет у СИЗО в Кишиневе, куда ее поместили по решению суда.
Активисты принесли плакаты в поддержку главы Гагаузии. Решение об аресте политика было вынесено 28 марта. При этом сторонников Гуцул в тот день даже не пустили в Кишинев. Как рассказал один из организаторов, полиция задержала его и других активистов при попытке добраться до здания суда, где решалась мера пресечения для Гуцул.
Акция в поддержку арестованной главы Гагаузии прошла и в Москве рядом с посольством Молдовы. Представители молдавской и гагаузской диаспор организовали сбор подписей за немедленное освобождение Гуцул.
Политик была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта по обвинениям в нарушениях при сборе средств для своей избирательной кампании в 2023 году. Как заявлял в Совбезе ООН представитель России, политические мотивы данного ареста очевидны и связаны с пророссийской позицией молдавского политика.