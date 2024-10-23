В МВД Турции сообщили о теракте в Анкаре - есть погибшие

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в районе Кахраманказан в Анкаре на объект турецкой аэрокосмической компании была совершена террористическая атака, сообщает БЕЛТА.

По его словам, есть погибшие и раненые.

"Произошла террористическая атака на объекты Turkish Aerospace Industries Inc. в Анкаре в Кахраманказане. К сожалению, после нападения у нас были убитые и раненые, - сообщил министр. - Общественность будет проинформирована о развитии событий".

Отмечается, что после взрыва у входа в здание раздались выстрелы. По соображениям безопасности персонал был эвакуирован. На место происшествия направлены силы безопасности, пожарная команда и медики.