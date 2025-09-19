В Нидерландах хотят изменить правила проживания для мужчин-беженцев из Украины

Ресурсы для гостей из "незалежной" на исходе. Приехавшие в Нидерланды украинцы должны искать себе жилье самостоятельно. Такое заявление сделала исполняющий обязанности министра по делам миграции страны. Она подчеркнула, что в центрах приема беженцев не осталось свободных мест.



Предложение касается только мужчин. Женщины с детьми будут продолжать получать помощь государства в поиске и оплате жилья.