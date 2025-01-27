В Нидерландах хотят увеличить численность армии до 100 тыс. человек

Нидерланды хотят увеличить численность армии приблизительно на 25 %, до 100 тыс. человек. Такое заявление сделал статс-секретарь Минобороны Нидерландов Гейс Тюинман, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По его словам, точный размер будущей голландской армии станет известен не раньше следующего лета. Сухопутные войска, флот и Военно-воздушные силы все еще разрабатывают свои планы, но очевидно, что общая численность армии должна вырасти как минимум до 100 тыс. человек. "То есть нам надо добавить около четверти", - приводит слова Тюинмана газета De Volkskrant.