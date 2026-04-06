3.72 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
В Нидерландах рост цен на дизтопливо ударил по судоходству
Автор:Редакция news.by
В Нидерландах резкий рост цен на дизтопливо ударил по судоходству. На фоне ситуации на Ближнем Востоке стоимость горючего выросла почти в два раза.
Владельцы и перевозчики столкнулись с увеличением расходов. Заправка судна теперь обходится значительно дороже: в отдельных случаях более чем на 7 тысяч евро по сравнению с предыдущим месяцем.
Как подчеркивают участники рынка, в конечном счете рост издержек будет переложен на потребителей.