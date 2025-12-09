В Нигерии освобождены 100 похищенных боевиками школьников

Напомним, в ноябре 315 учеников и сотрудников были похищены из школы-интерната в северо-центральном штате Нигер, когда страну захлестнула волна массовых похищений.

Вскоре после этого около 50 пленников смогли сбежать, а 265 человек предположительно остались в руках похитителей. Их судьба остается неясной.