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В Нью-Йорке активисты облили красной краской офис The New York Times
Автор:Редакция news.by
Активисты облили офис The New York Times красной краской в знак протеста против методов освещения изданием ситуации в секторе Газа.
Возмущение вызвало опровержение газетой информации о том, что 18-месячный палестинец голодает из-за гуманитарного кризиса в анклаве. В обновленной статье говорится о том, что недомогание мальчика вызвано не голодом, а наследственным заболеванием. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, 500 тыс. человек в секторе Газа живут в условиях близких к голоду, а по данным Минздрава Газы, с начала нового витка эскалации в октябре 2023 года в результате недоедания скончались 147 человек, больше 80 из них - дети.