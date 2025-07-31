В Нью-Йорке активисты облили красной краской офис The New York Times

Возмущение вызвало опровержение газетой информации о том, что 18-месячный палестинец голодает из-за гуманитарного кризиса в анклаве. В обновленной статье говорится о том, что недомогание мальчика вызвано не голодом, а наследственным заболеванием. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, 500 тыс. человек в секторе Газа живут в условиях близких к голоду, а по данным Минздрава Газы, с начала нового витка эскалации в октябре 2023 года в результате недоедания скончались 147 человек, больше 80 из них - дети.