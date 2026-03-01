Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Пакистане растет число жертв среди протестующих

Власти столицы Пакистана Исламабада ввели временный запрет на проведение массовых акций, собраний и митингов.

Ранее там произошла стрельба возле посольства Соединенных Штатов. Протестующие против атаки США и Израиля на Иран также подожгли здание офиса ООН в Скарду. В Лахоре охрана американского консульства открыла огонь по людям при попытке штурмовать здание. 32 человека убиты.

В Карачи в результате столкновений погибло не менее 9 человек. Там демонстранты атаковали американское посольство, по ним открыли огонь.

Фото РИА Новости

Разделы:

В мире

Теги:

Пакистан