В Пакистане растет число жертв среди протестующих
Автор:Редакция news.by
Власти столицы Пакистана Исламабада ввели временный запрет на проведение массовых акций, собраний и митингов.
Ранее там произошла стрельба возле посольства Соединенных Штатов. Протестующие против атаки США и Израиля на Иран также подожгли здание офиса ООН в Скарду. В Лахоре охрана американского консульства открыла огонь по людям при попытке штурмовать здание. 32 человека убиты.
В Карачи в результате столкновений погибло не менее 9 человек. Там демонстранты атаковали американское посольство, по ним открыли огонь.
Фото РИА Новости