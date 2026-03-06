3.74 BYN
В Пентагоне заявили, что Трамп выступил против разработки ядерного оружия странами ЕС
Автор:Редакция news.by
США блокируют ядерные амбиции Польши, чтобы сохранить свое превосходство над Евросоюзом. В Пентагоне заявили, что Трамп категорически против разработки ядерного оружия странами ЕС.
Это ответ на слова главы польского режима Навроцкого о необходимости собственной ядерной программы якобы для защиты от внешней угрозы.
А немецкая газета Welt отмечает: у Европы в ядерной сфере только "плохие варианты". С арсеналами Франции и Великобритании она все равно не сможет быть конкурентоспособной.