В Пентагоне заявили, что Трамп выступил против разработки ядерного оружия странами ЕС

США блокируют ядерные амбиции Польши, чтобы сохранить свое превосходство над Евросоюзом. В Пентагоне заявили, что Трамп категорически против разработки ядерного оружия странами ЕС.

Это ответ на слова главы польского режима Навроцкого о необходимости собственной ядерной программы якобы для защиты от внешней угрозы.

А немецкая газета Welt отмечает: у Европы в ядерной сфере только "плохие варианты". С арсеналами Франции и Великобритании она все равно не сможет быть конкурентоспособной.

