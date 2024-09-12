В Польше будут производить корейские ракеты

В Польше будет организовано производство южно-корейских управляемых артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Соответствующий контракт подписан в Сеуле.

Также Польша получила кредит от США для закупки вертолетов на сумму 3 млрд долларов. Отмечается, что это уже третий такой кредит.