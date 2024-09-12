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В Польше началась активная рассылка повесток резервистам. Узнали зачем

В Польше началась активная рассылка повесток резервистам - по данным местных СМИ, на учения призывают до 200 тыс. человек.

По закону, они могут находиться на сборах до 90 дней, то есть, до Нового года.

Поскольку учения такого рода и масштаба весьма дорогостоящие, аналитики предполагают резкое обострение ситуации на своих границах.

Поводом для сборов может быть также ожидание каких-то существенных перемен на фронтах украинского конфликта: здесь возможен как прорыв линии боестолкновения российской армией, так и прекращение боевых действий, которым попытаются воспользоваться поляки.

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